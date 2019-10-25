2019-10-25T07:55:47+03:00
Общество

50 километров федеральных автодорог отремонтировали в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В строительном сезоне 2019 года в Алтайском крае отремонтировали 50 километров федеральных автомобильных дорог.

Накануне федеральные дорожники отчитались, что завершили работы на основных объектах, которые планировали ввести в эксплуатацию в этом году. Причем большая часть была завершена досрочно, сообщают в Упрдор «Алтай».

В частности на Чуйском тракте отремонтировали участок протяженностью пять километров. Он находится возле населенных пунктов Бажево и Солнечное.

- Покрытие здесь выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменили барьерное ограждение на протяжении более четырех километров. Также обновили дорожные знаки и установили два табло контроля скорости, - отмечают в ведомстве.

Также с 212 по 216 километры уложили защитные слои на основе битумоминеральной смеси по мембранной технологии. Это позволит не только улучшить сцепление, но и уберечь нижние слои от разрушения.

И это далеко не все работы, которые дорожники провели в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бийские инваспортсмены получили новые коляски
Военные в Алтайском крае перекроют трассу
Барнаульцы выйдут на митинг против строительства отеля Radisson
Два брата с ножевыми ранениями попали в больницу
После застолья сын зарезал собственную мать
79-летний водитель на «зебре» сбил 66-летнюю женщину
Отсидевшая в Америке Мария Бутина вернется в Россию уже 26 октября
На родине Михаила Калашникова прошло освящение храма
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
Бийчанка прятала в своей квартире больше килограмма «травки»
Алтайская лаборатория забраковала «очень солёные» семечки
Бывшего алтайского гаишника будут судить за лжепокровительство
В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора
В Алтайском крае разрешили спор по «Фирсовой слободе» между конкурентами
Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону
Пожилой паре из Бийска цыгане продали ненастоящую шубу
Сергей Шубенков победил на Всемирных военных играх
Новый коттеджный поселок может появиться под Барнаулом
Устройство для сбора мусора в реке создали умельцы в Барнауле
В Бийске пловцы готовятся к паралимпиаде в Токио
«Победные» улицы отремонтируют в Алтайском крае
Алтайское село Полуямки попало в рейтинг самых смешных названий деревень
Легковой автомобиль сгорел на алтайской трассе