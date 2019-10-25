50 километров федеральных автодорог отремонтировали в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-25T07:55:47+03:00

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В строительном сезоне 2019 года в Алтайском крае отремонтировали 50 километров федеральных автомобильных дорог.

Накануне федеральные дорожники отчитались, что завершили работы на основных объектах, которые планировали ввести в эксплуатацию в этом году. Причем большая часть была завершена досрочно, сообщают в Упрдор «Алтай».

В частности на Чуйском тракте отремонтировали участок протяженностью пять километров. Он находится возле населенных пунктов Бажево и Солнечное.

- Покрытие здесь выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменили барьерное ограждение на протяжении более четырех километров. Также обновили дорожные знаки и установили два табло контроля скорости, - отмечают в ведомстве.

Также с 212 по 216 километры уложили защитные слои на основе битумоминеральной смеси по мембранной технологии. Это позволит не только улучшить сцепление, но и уберечь нижние слои от разрушения.

И это далеко не все работы, которые дорожники провели в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU