2019-10-21T15:25:43+03:00
Происшествия

В Барнауле среди бела дня силовики выволакивали людей из машины через разбитые стекла

Судя по всему, задержанных подозревают в тяжком преступлении
Анастасия Корягина
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Задержание в Барнауле. Фото: Надежда Кирилина в Barnaul 22Задержание в Барнауле. Фото: Надежда Кирилина в Barnaul 22
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Днем 21 октября в Барнауле напротив гимназии №74 по ул. Эмилии Алексеевой силовики захватили нескольких человек в автомобиле. Очевидно, их подозревают в совершении тяжкого преступления - а может, и не одного.

Как рассказала очевидица событий и автор фотоснимка Надежда Кирилина в паблике Barnaul 22, происходящее не было похоже на учения. «Разбили передние боковые окна в машине, «ребят» вытаскивали через них и мордой об асфальт. Руки в крови, одежда в клочья... жуть, как страшно», - написала женщина.

В комментариях барнаульцы решили пошутить над ситуацией: «Наверняка репостнули в ВК какую-нибудь запись», «Просто пацаны на летней резине были», «Они, похоже, дорогу в неположенном месте перешли».

Официальных комментариев по поводу этой ситуации не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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