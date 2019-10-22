2019-10-22T12:25:43+03:00
Общество

На лестнице в Нагорный парк уложили новое покрытие

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле на лестнице в Нагорный парк уложили антискользящее резиновое покрытие. Сейчас эта территория полностью открыта для прогулок, сообщают в пресс-службе администрации города.

О том, чтобы на лестнице, ведущей в Нагорный парк, со стороны улицы Мамонтова уложили резиновое покрытие, попросили сами горожане.

Так на этом участке были проведены работы по выравниванию поверхности ступеней под укладку нового покрытия. Площадь модернизированной территории составила больше тысячи квадратных метров, толщина - 1 сантиметр. Также специалисты выполнили обработку краев ступеней специальным усиливающим материалом для долговечности покрытия.

Кстати, на все работы ушло 1,8 миллионов рублей. Гарантия на выполненные работы - два года. Уже сейчас лестница полностью открыта для прогулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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