Барнаульцы смогут поучаствовать в обсуждении застройки города

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-22T09:34:49+03:00

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Замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк подписал документ о проведении общественных обсуждений проекта правил землепользования и застройки города. Это постановление регламентирует основные застройки города.

Этот документ был опубликован на сайте мэрии Барнаула. В нем также указано, что общественные обсуждения по проекту должны проходить не меньше одного и не больше трех месяцев со дня опубликования проекта правил. В разделе экспозиций проектов, которые выставлены на обсуждения, нового проекта правил землепользования и застройки города пока нет.

Стоит отметить, что этот документ вместе с генпланом очень важен для развития города. Например, исходя из изменений, на Потоке можно будет строить многоэтажные дома, а не только малоэтажные.

Напомним, в Барнауле 30 августа утвердили окончательный новый генплан-2036. Проект правил землепользования и застройки города разработчики подготавливали параллельно.

ИСТОЧНИК KP.RU