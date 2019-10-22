2019-10-22T09:34:49+03:00
Общество

Барнаульцы смогут поучаствовать в обсуждении застройки города

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк подписал документ о проведении общественных обсуждений проекта правил землепользования и застройки города. Это постановление регламентирует основные застройки города.

Этот документ был опубликован на сайте мэрии Барнаула. В нем также указано, что общественные обсуждения по проекту должны проходить не меньше одного и не больше трех месяцев со дня опубликования проекта правил. В разделе экспозиций проектов, которые выставлены на обсуждения, нового проекта правил землепользования и застройки города пока нет.

Стоит отметить, что этот документ вместе с генпланом очень важен для развития города. Например, исходя из изменений, на Потоке можно будет строить многоэтажные дома, а не только малоэтажные.

Напомним, в Барнауле 30 августа утвердили окончательный новый генплан-2036. Проект правил землепользования и застройки города разработчики подготавливали параллельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле женщину сбил троллейбус
Две семьи из сгоревшего дома в Барнауле нуждаются в помощи
В Барнауле пройдет нетворкинг «НеДеловой Вечер»
Барнаулец вышел на одиночный пикет
В Барнауле после очередного громкого ДТП должны принять меры
Школьники и студенты приняли участие в проектах Алтай-Кокса по профориентации
Томенко поручил усилить безопасность на дорогах региона
Артисты из Минска покажут барнаульцам два спектакля
Алтайский критик попросил губернатора увековечить память Достоевского
На пост мэра Барнаула КПРФ первой выдвинула своего кандидата
На Алтае спасли семь человек, застрявших на канатной дороге
Сотрудники мэрии Барнаула получили судимости за мошенничество
20-летнего парня отправили в колонию за два убийства, разбой и надругательство над трупом
В Барнауле силовики вытаскивали людей из машины через разбитые стекла
В Алтайском крае второй месяц понижается зарплата
75 мемориалов края войдут в госпрограмму по ремонту к 2020 году
Сбитые на пешеходном переходе в Барнауле девушки не дышат самостоятельно
Алтайские почтовики провели «День подписчика» с известными изданиями региона
Объявилась первый кандидат в мэры Барнаула