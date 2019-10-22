2019-10-22T07:24:13+03:00
Политика

Томенко поручил усилить безопасность на дорогах региона

Юлия ЕВГРАФОВА
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Глава региона Виктор Томенко поручил усилить безопасность на дорогах в крупных городах Алтайского края. Об этом сообщается на официальном сайте региона.

В понедельник, 21 октября, состоялось аппаратное совещание, на котором Томенко отметил рост ДТП в Барнауле, Рубцовске, Бийске и других крупных городах региона. Первому замглавы администрации Барнаула Вячеславу Франку губернатор дал поручение провести с профильными службами встречу, посвященную безопасности на дорогах Барнаула. Похожие рекомендации Томенко дал главам Рубцовска и Бийска.

Также министру транспорта края Александру Дементьеву было поручено оказать необходимое содействие муниципалитетам, а зампреду правительства края Виталию Снесарю провести работу с администрациями муниципалитетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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