В Барнауле осудили заведующую детсадом за мошенничество

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-20T05:00:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Заведующая детским садом несколько лет получала зарплату за дворника и сантехника. На эти позиции были устроены подставные люди, которые фактически не исполняли трудовых обязанностей.

Как сообщает краевая прокуратура, в период с ноября 2015 по август 2018 года она причинила ущерб городу на общую сумму более 170 тыс. рублей.

- Чтобы совершить это преступление, она изготовила ряд подложных официальных документов, чем совершила служебный подлог, - сообщает старший прокурор кассационного отдела прокуратуры края Ольга Суворова.

В итоге ей назначили наказание в виде лишения свободы на два года и один месяц условно с испытательным сроком на три года. Исковые требования прокурора, действующего в интересах города Барнаула, удовлетворены в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU