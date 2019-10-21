20-летнего парня отправили в колонию за два убийства, разбой и надругательство над трупом
В Алтайском крае вынесли приговор 20-летнему парню, которого признали виновным в четырех преступлениях. Молодой человек совершил два убийства, разбой с применением насилия и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, надругательство над телом и половой акт с несовершеннолетней.
По данным следствия, в октябре 2018 года ранее судимый житель Бийска гулял по улицам в состоянии опьянения и встретил на улице 44-летнего пьяного мужчину. Между ними произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес потерпевшему множественные ножевые ранения. Раненый бийчанин скончался на месте.
После совершения убийства подсудимый вернулся к себе домой. К нему в гости зашла его 18-летняя знакомая. Там молодой человек напал на девушку, нанеся ей не менее 35 ударов ножом, и завладел ее вещами, в том числе мобильным телефоном.
Желая скрыть следы преступления, злоумышленник снял с потерпевшей одежду и сжег в бане вместе с ненужными ему вещами. Тело убитой девушки мужчина унес за пределы двора, где надругался над ним.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в период с августа по октябрь 2018 года парень состоял в незаконных половых отношениях с 15-летней девушкой.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима. Судя по тому, что парня отправили в места лишения свободы, его признали вменяемым.
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ИСТОЧНИК KP.RU