20-летнего парня отправили в колонию за два убийства, разбой и надругательство над трупом

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-21T16:28:06+03:00

Молодой человек уже был судим ранее

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В Алтайском крае вынесли приговор 20-летнему парню, которого признали виновным в четырех преступлениях. Молодой человек совершил два убийства, разбой с применением насилия и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, надругательство над телом и половой акт с несовершеннолетней.

По данным следствия, в октябре 2018 года ранее судимый житель Бийска гулял по улицам в состоянии опьянения и встретил на улице 44-летнего пьяного мужчину. Между ними произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес потерпевшему множественные ножевые ранения. Раненый бийчанин скончался на месте.

После совершения убийства подсудимый вернулся к себе домой. К нему в гости зашла его 18-летняя знакомая. Там молодой человек напал на девушку, нанеся ей не менее 35 ударов ножом, и завладел ее вещами, в том числе мобильным телефоном.

Желая скрыть следы преступления, злоумышленник снял с потерпевшей одежду и сжег в бане вместе с ненужными ему вещами. Тело убитой девушки мужчина унес за пределы двора, где надругался над ним.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в период с августа по октябрь 2018 года парень состоял в незаконных половых отношениях с 15-летней девушкой.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима. Судя по тому, что парня отправили в места лишения свободы, его признали вменяемым.

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ИСТОЧНИК KP.RU