В Алтайском крае женщина пыталась удержать мужа от ухода к любовнице и убила его

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-16T13:24:15+03:00

Женщина ударила его ножом не менее шести раз

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Жительница Камня-на-Оби отправилась на скамью подсудимых за убийство сожителя. Они прожили вместе целых восемь лет.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, ночью в августе 2019 года пьяные супруги поссорились на почве ревности. 36-летний мужчина заявил своей гражданской жене, что собирается уйти от нее к более молодой избраннице. Женщина, движимая чувством обиды, взяв нож и нанесла им не менее шести ударов возлюбленному. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемая вину признала частично, заявив, что не хотела убивать. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU