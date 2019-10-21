2019-10-21T16:07:41+03:00
Экономика

В Алтайском крае второй месяц понижается зарплата

При этом за год доходы жителей региона повысились
Анастасия Корягина
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В Алтайском крае второй месяц снижается размер средней зарплаты. По итогам августа она стала меньше на 3,2%.

Размер средней номинальной зарплаты за август составил 27 077 рублей, сообщает Алтайкрайстат. В июле она уменьшилась на 5% до суммы в 27 612 рублей. При этом размер реальной заработной платы не уточняется.

Наибольшее падение доходов в августе зафиксировано у занятых на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (-18,3%), производителей напитков (-18,1%), рабочих, выпускающих электрооборудование (-15,2%), научно-технических сотрудников (-13,5%) и риэлторов (-12,5%).

В целом в период с января по август доходы жителей Алтайского края выросли на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в расчет берется вся начисленная «белая» зарплата - то есть, сумма до вычета подоходного налога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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