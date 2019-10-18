Зарплаты учителей в Барнауле повысились на 2-10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-18T11:28:08+03:00

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Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко посетил барнаульский лицей №3 и обсудил повышение зарплаты учителей.

По информации комитета по образованию Барнаула, с 1 сентября средняя заработная плата педагогов выросла на 4,1 тыс. рублей и составила 31,6 тыс. рублей. Тот факт, что в части школ рост был не столь заметным, объясняется несколькими причинами. В частности, "изменением качественного состава учащихся, изменением количества детей, которые находятся на надомном обучении, уменьшением средней нагрузки на одного работника".

В лицее №3 с сентября средняя зарплата, по информации комитета по образованию, составила более 35 тыс. рублей (увеличение почти на 37,9%).

- Зарплата повысилась у всех по-разному - на 2, 3, 5 и даже 10 тысяч рублей. Это зависит от нагрузки. В минувшем году средняя нагрузка была 21 час. Сейчас она составляет 23 часа. Вырос и контингент. Но количество классов у нас не увеличилось. - рассказала спикеру АКЗС директор лицея Елена Савостина.

Александр Романенко отметил, что для роста доходов учителей депутаты будут добиваться повышения окладной части.

- Отделив базовую часть зарплаты от других выплат, мы сможем дать возможность тому же молодому специалисту получать гарантированную сумму. В течение 2020 года мы с коллегами и правительством будем работать работать над этим вопросом, - цитирует Александра Романенко пресс-служба АКЗС.

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ИСТОЧНИК KP.RU