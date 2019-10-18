Мраморная «трешка» продается в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-18T13:31:27+03:00

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В Барнауле выставлена на продажу трехкомнатная квартира, главным материалом в отделке которой выступил мрамор.

Квартира, выставленная на продажу, располагается в новом доме, который был сдан недавно. Это 16-этажное здание на проспекте Комсомольском, 45а. Сам объект расположен на четвертом этаже. Площадь помещения – 93 квадратных метра. Ремонт дизайнерский.

- Она имеет спальни, кухню, объединенную с гостиной, хозяйственное помещение, лоджию, совмещенный санузел, - пишет «Алтайский портал недвижимости».

Уникальная особенность квартиры заключается в том, что практически все полы отделаны мрамором. Также он присутствует и на стенах некоторых помещений (туалет, кухня, гостиная). При этом работает система «теплый пол».

Будущему владельцу также достанется вся мебель, текстиль, техника, декор и т.д. Стоимость квартиры 8,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU