В Алтайском крае женщина сошла с автобуса и пропала
Поисковый отряд «Лиза Алерт - Алтайский край» просит помощи в поиске 35-летней Раисы Ветровой, которая пропала 18 октября 2019 года в Бийске. Женщина приехала в город на автобусе, и с тех пор о ее дальнейшем местонахождении ничего не неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 154 см, плотное телосложение, волосы русые длиной до плеч, глаза зеленые.
Была одета в белую куртку с темными рукавами, черную шапку, черные штаны, черные кроссовки с зеленой полоской.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей либо видел ее, просят позвонить на бесплатную горячую линию отряда 8-800-700-54-52 либо по телефону 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU