2019-10-21T08:03:02+03:00
Происшествия

В Алтайском крае женщина сошла с автобуса и пропала

Пропавшая приехала в Бийск на общественном транспорте
Анастасия Корягина
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Ориентировка на пропавшую. Фото: vk.com/la_altayОриентировка на пропавшую. Фото: vk.com/la_altay
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Поисковый отряд «Лиза Алерт - Алтайский край» просит помощи в поиске 35-летней Раисы Ветровой, которая пропала 18 октября 2019 года в Бийске. Женщина приехала в город на автобусе, и с тех пор о ее дальнейшем местонахождении ничего не неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 154 см, плотное телосложение, волосы русые длиной до плеч, глаза зеленые.

Была одета в белую куртку с темными рукавами, черную шапку, черные штаны, черные кроссовки с зеленой полоской.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей либо видел ее, просят позвонить на бесплатную горячую линию отряда 8-800-700-54-52 либо по телефону 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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