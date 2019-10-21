В Барнауле весь день будет минусовая температура

СЕГОДНЯ 04:04 2019-10-21T04:04:15+03:00

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Обширный антициклон займет территорию Алтайского края 21 октября. В связи с этим осадки прекратятся, облачности станет меньше. Холодный арктический воздух продолжит поступать на территорию региона, а температура воздуха будет способствовать образованию гололеда и снежного наката.

Днем 21 октября местами в предгорных районах Алтайского края ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, установление временного снежного покрова, местами сильная гололедица. Температура 0...-5 °С. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура -1...-3 °С. Ветер северный, 3-8 м/с.

МЧС предупреждает

Возможно увеличение количества ДТП на всей территории края из-за погодных условий. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р-256 в Бийском и Красногорском районах, и А-322 в Поспелихинском и Рубцовском районах. Водителям рекомендуется использовать автомобили, адаптированные к зимним условиям эксплуатации, соблюдать ПДД и выбирать безопасную для движения скорость.

Также на всей территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, массовые короткие замыкания в частном секторе, падение деревьев и слабозакрепленных конструкций. При отключении света рекомендуют обратиться в компаанию «Алтайкрайэнерго» по телефону 8-800-700-90-23 либо в диспетчерскую аварийной службы населенного пункта и обесточить все электронные приборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU