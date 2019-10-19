2019-10-19T07:13:32+03:00
Происшествия

Из-за снега микроавтобус слетел с трассы в Алтайском крае

Иван ОЛЕКСЮК
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Из-за скользкого покрытия с трассы слетел микроавтобус «Рено». ДТП произошло в субботу, 19 октября, в Алтайском крае на трассе ЗаринскБарнаул, не доезжая села Голубцово.

Об этом сообщает сообщество «Инцидент Барнаул». На месте присутствует Госавтоинспекция, о пострадавших в настоящее время не сообщается, информация уточняется. По факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

На трассе Заринск - Барнаул микроавтобус Рено слетел с дороги (Инцидент Барнаул).

В крае почти сутки продолжается первый снегопад. Автомобилистов призывают как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю во избежание аварийных ситуаций.

Очевидцы сообщают о снежной кашице на дорогах.

- При гололеде и в снегопад значительно снижается сцепление колес с поверхностью дороги, соответственно, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, резкого торможения или ускорения. На скользкой дороге они могут привести к потере управления и, как следствие, дорожно-транспортному происшествию. Помните о том, что наибольшая вероятность возникновения гололеда существует на мостах и путепроводах, а также в местах торможения транспортных средств, перед перекрестками и пешеходными переходами, - предупреждает Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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