35 сантиметров снега: Солонешенский район снова остался без света

Солонешенский район Алтайского края в воскресенье, 20 октября, из-за непогоды вновь остался без света.

Как сообщают в пресс-службе правительства региона, отключение электроснабжения произошло из-за обильного снегопада.

- Повторное отключение произошло в воскресенье утром. На данный момент на территории района зафиксирован снежный покров около 35 сантиметров. Из-за снегопада произошли обрывы проводов и упали несколько опор. 20 населенных пунктов (760 домов, в которых живут 1600 человек) в данный момент без электричества, - сообщают в правительстве.

На местах повреждения работают аварийные бригады. Глава администрации Солонешенского района Виктор Горбачев координирует работу на месте. Актуальную информацию он предоставил губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

- Глава региона постоянно получает доклады об устранении аварии. Аварийные службы переведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что аварийные бригады восстановят энергоснабжение в течение нескольких часов, до конца дня жители района получат электроэнергию, - заверяет источник информации.

Напомним, первое отключение электроэнергии произошло накануне в субботу. Тогда без света остались 33 населенных пункта района. Это примерно 8,8 тысяч человек. На устранении последствий непогоды были задействованы пять бригад - 17 специалистов и шесть единиц техники.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края из-за неполадок отключенными оказались семь котельных. Почти сразу их переподключили к стационарным дизельным электростанциям.