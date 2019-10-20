2019-10-20T12:10:38+03:00
Происшествия

35 сантиметров снега: Солонешенский район снова остался без света

До конца дня жителям обещают вернуть электричество
Анна СЕМИНА
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Второй раз за эти выходные жители района остаются без светаВторой раз за эти выходные жители района остаются без светаФото: Анна СЕМИНА
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Солонешенский район Алтайского края в воскресенье, 20 октября, из-за непогоды вновь остался без света.

Как сообщают в пресс-службе правительства региона, отключение электроснабжения произошло из-за обильного снегопада.

- Повторное отключение произошло в воскресенье утром. На данный момент на территории района зафиксирован снежный покров около 35 сантиметров. Из-за снегопада произошли обрывы проводов и упали несколько опор. 20 населенных пунктов (760 домов, в которых живут 1600 человек) в данный момент без электричества, - сообщают в правительстве.

На местах повреждения работают аварийные бригады. Глава администрации Солонешенского района Виктор Горбачев координирует работу на месте. Актуальную информацию он предоставил губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

- Глава региона постоянно получает доклады об устранении аварии. Аварийные службы переведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что аварийные бригады восстановят энергоснабжение в течение нескольких часов, до конца дня жители района получат электроэнергию, - заверяет источник информации.

Напомним, первое отключение электроэнергии произошло накануне в субботу. Тогда без света остались 33 населенных пункта района. Это примерно 8,8 тысяч человек. На устранении последствий непогоды были задействованы пять бригад - 17 специалистов и шесть единиц техники.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края из-за неполадок отключенными оказались семь котельных. Почти сразу их переподключили к стационарным дизельным электростанциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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