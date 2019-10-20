Энергоснабжение села Солонешное восстановили

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-20T13:38:01+03:00

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Аварийная бригада восстановила электроснабжение села Солонешное Алтайского края.

Об этом сообщает сайт правительства региона.

- В Солонешном энергоснабжение восстановили, запитаны котельные, в Демино также восстановлено электроснабжение, школьная котельная уже работает. Из Куягана сейчас идет дизель-генераторная установка (ДГУ) в село Карпово. В этом населенном пункте наиболее сложно восстановить электроснабжение: нужно поставить две упавшие опоры воздушной линии электропередачи. Дорога к селу расчищена, так что проблем с доставкой ДГУ не будет. Еще одну дизель-генераторную установку направляем в село Туманово. Там также нужно восстановить упавшую опору. Дорога туда тоже прочищена. Если энергоснабжение сел Карпово и Туманово не будет восстановлено в ближайшие часы, мы подключим привезенные дизель-генераторные установки, система отопления будет работать. Максимально возможные последствия аварии в этих селах – это на один день отмена занятий в школе из-за снижения температуры в учебных кабинетах ниже нормативной. В принципе, ситуация для нашего района не является угрожающей, она под контролем, - подчеркнул глава района Виктор Горбачев.

В селах Карпово и Туманово до сих пор без света остаются школы. Восстановление энергоснабжения продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU