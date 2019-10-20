2019-10-20T08:56:05+03:00
Общество

Игрок сборной России отремонтировал вузовскую аудиторию в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Игрок сборной России по футболу и питерского «Зенита» Александр Ерохин отремонтировал учебную аудиторию в Алтайском педагогическом университете в Барнауле.

В этом году Александр окончил магистратуру и в честь этого события решил сделать родному вузу подарок, сообщает сайт vesti22.tv. По словам преподавателей, Ерохин был прилежным студентом и учился хорошо. О подарке он объявил на встрече после вручения диплома.

–Он самостоятельно закупил всё оборудование, материалы. В аудитории поменяли парты, двери, сделали ремонт, всё покрасили. Сейчас художник пишет картину, там также будут напутственные слова для студентов. Как только художник закончит, будем открывать аудиторию, - говорит заместитель директора института физической культуры и спорта АлтГПУ Дмитрий Вебер.

Эта аудитория выполнена в бело-голубых «зенитовских» тонах. На одной из стен написан портрет самого футболиста. Кстати, Ерохин – это уже второй футболист, выделивший деньги на ремонт. Так минувшим летом игрок московского «Локомотива» Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт крыши Дома культуры села Костин Лог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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