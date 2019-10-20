Схрон автомобильных номеров нашли в Барнауле
В Барнауле на строительной площадке нашли целый тайник с закопанными автомобильными номерами.
Об этом накануне рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» Анастасия. По ее словам, схрон с автомобильными номерами обнаружили на строительной площадке в микрорайоне «Дружный-3». Госномера была закопаны в земле. Не исключено, что они принадлежат ранее угнанным автомобилям.
Судя по опубликованному снимку, там присутствуют номера, снятые с автомобилей, зарегистрированных в Новосибирской и Кемеровской областях. Однако есть предположение, что номера могли быть просто сняты с машин для последующего выкупа владельцами. Такая мошенническая схема давно работает.
Также исходя из опубликованных в комментариях снимков следует, что два номера принадлежали автомобилям «Жигули» и один старенькой «Волге».
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ИСТОЧНИК KP.RU