2019-10-18T14:57:36+03:00
Общество

В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

БОРЗОВ Денис
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Фото: Дмитрий БорецкийФото: Дмитрий Борецкий
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В Алтайском крае прекратили действие особого противопожарного режима. Теперь всем жителям региона можно посещать и отдыхать в лесах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, благодаря стабилизации обстановки с пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, правительство Алтайского края постановило отменить особый противопожарный режим на территории региона.

- Однако отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности. Напоминаем о необходимости соблюдения этих правил, будьте осторожны при обращении с огнем, не допускайте неосмотрительности и беспечности, в том числе и в природной среде, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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