Житель Камня-на-Оби сядет на 17 лет за изнасилование и убийство

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-18T13:57:06+03:00

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В Алтайском крае состоялся суд над 28-летним жителем города Камень-на-Оби, который обвинялся в изнасиловании и убийстве. Ему дали 17 лет и пять дней колони строгого режима.

Следствие и суд установили, что в декабре прошлого года ранее неоднократно судимый мужчина пригласил к себе в гости малознакомую 37-летнюю женщину.

- Они вместе выпили и в какой-то момент, используя малозначительный повод, хозяин квартиры стал избивать свою гостью руками и ногами. Подавив сопротивление, он сначала изнасиловал ее, а затем задушил, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Суд признал его виновным и назначил 17 лет пять дней колонии строгого режима и ограничение свободы на срок один год девять месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU