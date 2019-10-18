«Лежачие пешеходы» замечены на улицах Рубцовска
В городе Рубцовске Алтайского края автолюбители заметили на дорогах «лежачих пешеходов».
Об этом рассказала подписчица сообщества «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте». Девушка призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.
- На дорогах нашего города не только кочки, ямы, лежачие полицейские, но и теперь еще «лежачие пешеходы», - говорится в сообщении.
В частности двух мужчин заметили на улице Калинина, недалеко о заправки.
- Лежат двое, хохочут, аккуратнее, - предупреждает девушка.
Как долго они пролежали посреди проезжей части неизвестно. Однако позже была опубликована еще одна фотография, на которой были все те же персонажи, только в этот раз все же в вертикальном состоянии. Судя по всему, рубцовчане находились в состоянии опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU