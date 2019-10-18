«Лежачие пешеходы» замечены на улицах Рубцовска

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-18T13:15:23+03:00

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В городе Рубцовске Алтайского края автолюбители заметили на дорогах «лежачих пешеходов».

Об этом рассказала подписчица сообщества «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте». Девушка призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.

- На дорогах нашего города не только кочки, ямы, лежачие полицейские, но и теперь еще «лежачие пешеходы», - говорится в сообщении.

В частности двух мужчин заметили на улице Калинина, недалеко о заправки.

- Лежат двое, хохочут, аккуратнее, - предупреждает девушка.

Как долго они пролежали посреди проезжей части неизвестно. Однако позже была опубликована еще одна фотография, на которой были все те же персонажи, только в этот раз все же в вертикальном состоянии. Судя по всему, рубцовчане находились в состоянии опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU