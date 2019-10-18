В Барнауле резко сократилось число аварий

СЕГОДНЯ 08:20 2019-10-18T08:20:59+03:00

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В Барнауле за последнее время значительно сократилось количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом накануне сообщил начальник отдела госинспекции дорожного движения УМВД по Барнаулу Олег Каркошкин.

- Мы фиксируем сильное снижение ДТП по всем показателям, - рапортовал он.

В частности улучшению статистики способствовала успешная реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И работа в данном направлении продолжается. Так еще не завершено строительство дороги на улице Солнечная Поляна на участке от Жасминной до Энтузиастов. На рассмотрении находится вопрос о расширении Павловского тракта на некоторых участках.

Помимо этого поднималась тема организации движения у школ. Было высказано предложение создать разворотные площадки для школьных автобусов у некоторых учреждений, а также установить остановочные павильоны. Причем замечания ранее были согласованы с родителями учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU