2019-10-16T06:39:13+03:00
Общество

Количество не имеет значения: С сентября в Алтайском крае размер учительской зарплаты не привязан к числу учеников

Абсолютное большинство получили прибавку, но есть и недовольные
Анна СЕМИНА
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Новая система начисления зарплаты учителям действует с сентябряНовая система начисления зарплаты учителям действует с сентябряФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский край стал пилотным регионом в Сибири, где с осени стали начислять зарплату учителям по новой схеме. Наконец-то, как говорят педагоги, отказались от системы «ученико-часа».

Суть прежней системы заключалась в том, что учительская зарплата отчасти формировалась на основании количества детей. Таким образом, получалось, что педагоги малокомплектных школ, которых в крае более 60%, получали за ту же работу в несколько раз меньше, чем их же коллеги. Но ведь они не виноваты, что в классе может быть, к примеру, три ученика. На них они тратят ровно столько же времени.

Конечно же, с переходом на новую систему эта категория выиграла. Однако нашлись и те, кто после реформы остались при прежних деньгах и даже немного потеряли, хотя еще летом министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заверял: к началу учебного года зарплаты учителей в среднем вырастут на одну-три тысячи рублей и составят 27,5-28 тысяч.

- На руки я получила 11 тысяч 284 рубля, а до этого мне платили МРОТ – 11 тысяч 163 рубля, но так как я уже не считаюсь молодым специалистом, надбавок и компенсаций у меня нет, - рассказала «Комсомолке» учительница одной из барнаульских школ Надежда. - Раньше из городского бюджета нам доплачивали за количество ребятишек. В связи с пересмотром нового положения надбавки этой больше нет.

Получается, что учительница ничего не выиграла с переходом на новую систему. Мало того: из-за ухода со статуса молодого специалиста и пересмотром нового положения надбавки с нее сняли. А вот нагрузка осталась прежней.

- Лично я считаю, что вот есть у меня ставка, и я должна за нее получать достойную зарплату. Почему я должна до ночи сидеть и проверять тетради и не видеть собственную семью? – негодует Надежда.

К сожалению, повлиять на ситуацию не может и министерство образования и науки Алтайского края, оно лишь выделяет деньги на зарплаты, а рассчитывает их муниципалитет.

– Наша задача – сформировать фонд оплаты труда и направить его муниципалитетам в виде субвенций в том объеме, который они запрашивают, - говорит министр Максим Костенко. – Повлиять на размер мы никак не можем. Тем не менее, вопросы к руководству некоторых барнаульских школ все же есть.

В целом же, как показал анализ ситуации в крае, довольных новой системой больше. Тех, кто потерял в зарплате - единицы. И в большинстве случаев это произошло еще и из-за снижения нагрузки.

- Мы не ставили первой целью повышение зарплаты, мы говорили об уходе от несправедливого «ученико-часа». Для этого надо было устранить перекос в оплате труда учителей малокомплектных школ, которые за одну и ту же работу получали в два раза меньше, чем учителя полнокомплектных школ. Вторая задача – «оторвать» зарплату от МРОТа. Третья – сделать систему начисления прозрачной и понятной. Сегодня все эти три задачи полностью исполнены, - говорит руководитель Алтайской краевой организации профсоюзов работников образования и науки Юрий Абдуллаев.

Следующая цель, которую поставили перед собой профсоюзы – все же добиться увеличения зарплаты школьных учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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