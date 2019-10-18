Митинг пройдет в Барнауле в честь Дня Октябрьской революции

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-18T09:39:36+03:00

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7 ноября в Барнауле состоится традиционный митинг в честь Дня Октябрьской революции 1917 года.

Акцию проведет Алтайский краевой комитет политической партии КПРФ.

Колонна ветеранов-коммунистов и представителей общественных организаций пройдет по центральной аллее проспекта Ленина. Начало шествия – напротив здания по адресу: проспект Ленина, 82 (пересечение с улицей Брестской). Далее участники отправятся по проезжей части нечетной стороны проспекта. Конечная точка – площадь Советов. Шествие продлится 15 минут (с 17.15 до 17.30), так что особых сложностей для автолюбителей не будет.

Завершится памятный день у памятника Владимиру Ленина на площади Советов. Начало в 17.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU