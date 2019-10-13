2019-10-13T10:37:04+03:00
Политика

Алтайские активисты вышли на митинг с призывами отремонтировать Дом культуры

БОРЗОВ Денис
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Акция протеста. Фото:«Красный угол в Барнауле» FacebookАкция протеста. Фото:«Красный угол в Барнауле» Facebook
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В Барнауле молодежь защищала Дом культуры «Трансмаш». Акция прошла 12 октября. На митинге присутствовали 30 активистов, которые принесли с собой плакаты с лозунгами.

Как сообщили в «Политсиб.ру», на акции собрались представители различных левых движений Барнаула. Информация о сборе появилась в группе «Красный угол в Барнауле» в Facebook.

Местный «Трансмаш» закрыт на ремонт, уже год он находится в аварийном состоянии и выставлен на продажу. Молодежь возмутили такие действия властей в отношении детского сооружения. Митингующие призывают немедленно отменить торги и найти средства для ремонта.

- На митинге мы начали сбор подписей за сохранение Дома культуры. Следующий год юбилейный, исполняется 75 лет Победы. В то далекое военное время у государства нашлись средства и ресурсы на постройку ДК, а сейчас в мирное время нет даже средств на поддержание его нормального состояния. Звучали также речи о гибельности капиталистического пути развития, о вреде замещения культурных учреждений культовыми, - пояснил руководитель комсомольцев Алтайского края Антон Арцибашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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