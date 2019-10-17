2019-10-17T08:05:03+03:00
Звезды

Артисты Алтайского музыкального театра представили свой мюзикл в Москве

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото из архива: пресс-служба правительства Алтайского краяФото из архива: пресс-служба правительства Алтайского края
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Мюзикл «Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес», состоящий из двух действий, артисты Алтайского государственного музыкального театра отыграли на сцене Российского академического молодежного театра в Москве. Об этом сообщили в Министерстве культуры края.

В рамках четвертого фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», который накануне прошел в Москве, свои спектакли представили 30 музыкальных театров со всей России. Также артисты поучаствовали в круглых столах и конференциях, встретились с московскими мастерами театрального искусства.

Стоит отметить, что после выступления алтайских артистов в социальных сетях московская публика оставила множество положительных отзывов о мюзикле «Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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