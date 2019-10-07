Власти Алтайского края рассказали, когда достроится театр кукол «Сказка»

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-07T10:04:30+03:00

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В Минстрое рассказали, почему переносится завершение строительства театра кукол «Сказка». Ранее заявлялось, что здание будет готово в сентябре 2019 года. Теперь в ведомстве отмечают, что стройка завершится в конце 2019 и даже в первой половине 2020 года.

В ведомстве вспомнили и про начало стройки, когда в 2018 году несколько недель стояли морозы, а строители не работали. Отметили и ограничение движения на ул. Пушкина в связи с ремонтом дороги. Из-за этого дату окончания строительства передвинули.

Как сообщил ТАСС, между качеством и сроками выбирают качество, так как здание строят для детей. Также во время стройки понадобилось экстренно решать технические проблемы. Это будет внгесено в проектно-сметную документацию. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова

- Мы даже планировали проводить фестиваль театров кукол (Первый всероссийский фестиваль театров кукол Сибири «Зазеркалье») на этой площадке. Фестиваль пойдет своим чередом, гостей мы сводим на экскурсию [на стройплощадку]. Мы находимся на сложной площадке, приходится встраивать объект в ограниченное пространство, решать огромное количество проблем, связанных с инженерными коммуникациями, и это накладывает сложности, некоторые из которых не были ясны на момент формирования проекта, - пояснила Безрукова.

Общая стоимость объекта - 297,5 млн рублей из средств краевого бюджета. Площадь нового театра составит 3,5 тыс. кв. м. В нем будет два зрительных зала , которые смогут посетить 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU