Маршрутка и два авто столкнулись на перекрестке в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:43 2019-10-17T06:43:16+03:00

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В Барнауле утром 17 октября на пересечении улиц Лазурная и Власихинская произошло ДТП с участием двух автомобилей и маршрутного такси. О случившемся сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

В результате ДТП иномарка оказалась зажата между двумя транспортными средствами. Слева её прижало маршрутное такси, а в правый бок машину ударила «Лада».

По словам очевидцев, из-за ДТП движение трамваев в сторону Малахова по улице Власихинской сейчас затруднено. Также образовалась небольшая пробка на перекрестке.

- Сегодня с утра там светофоры не работали, вот итог, - отметил в комментариях житель Барнаула Роман.

К слову, информации о пострадавших нет. Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Барнаула, им не поступала информация о данном ДПТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU