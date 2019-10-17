Антитеррористические учения состоятся в Барнауле

СЕГОДНЯ 03:53 2019-10-17T03:53:46+03:00

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В Барнауле 17 октября пройдут масштабные антитеррористические учения. Они состоятся в трех районах краевой столицы, сообщает УФСБ России по Алтайскому краю.

Так с 10 до 17 часов в Ленинском, Индустриальном и Центральном районах развернуться основные действия сил и средств группировки оперативного штаба. Благодаря такому мероприятию проверят их готовность к устранению угрозы теракта.

По этой причине в Барнауле проведут досмотры транспортных средств. Также возможно временное перекрытие движения на некоторых улицах.

К слову, представители силовых структур просят горожан отнестись с пониманием к проведению учений и не создавать помех действиям алтайских правоохранителей. Также по возможности барнаульцев просят оказать содействие, отнестись к происходящему спокойно и не создавать паники.

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ИСТОЧНИК KP.RU