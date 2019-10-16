2019-10-16T12:06:40+03:00
Происшествия

Очевидцы: в подъезде барнаульской многоэтажке нашли тикающий механизм

Двор оцепили, на месте работают полицейские и кинологи
Анастасия Корягина
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Оцепленный двор. Фото: «Инцидент Барнаул»Оцепленный двор. Фото: «Инцидент Барнаул»
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Жильцов одного из подъездов барнаульской многоэтажки полностью эвакуировали - предположительно, из-за тикающей бомбы. По данным очевидцев, полицейские-кинологи нашли сверток, в котором находился часовой механизм.

«Заминированная» многоэтажка находится на ул. Малахова, 140, сообщает паблик «Инцидент Барнаул». Сотрудники полиции оцепили придворовую территорию. Проход по двору закрыт. На место помимо полицейских и собак также приехали сотрудники ФСБ и МЧС.

Также по информации свидетелей происходящего, в районе места обнаружения свертка замечен робот-сапер.

Официальных сообщений от силовиков пока не поступало. «Комсомолка» следит за развитием ситуации.

Обновлено от 16:05:

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, специалисты провели все необходимые мероприятия и выяснили, что пакет никакой опасности не представляет. Оцепление сняли, люди вернулись в дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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