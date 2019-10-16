На Алтае обновился температурный рекорд

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-16T08:04:47+03:00

Так тепло в октябре было аж 15 лет назад

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В Алтайском крае и Республике Алтай был побит температурный рекорд 15-летней давности. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Виноградова.

Аномальное тепло, по словам синоптика, связано с тем, что Западная Сибирь находилась под влиянием южного переноса воздушных масс, в теплом секторе циклона. Это последний теплый день осени перед похолоданием.

«15 октября температурный фон по Республике Алтай и Алтайскому краю достигал 22-25 °C. В Барнауле было 22,3 °C, а предыдущий рекорд 2004 года составил 21,8 °C», - рассказала Виноградова.

Тепло было не только на территории Алтая: в Кемерово обновился рекорд 8-летний давности. А в городе Искитим Новосибирской области был побит рекорд 1990 года.

16 октября в Алтайском крае будет еще довольно тепло: +11…+16 градусов, в Барнауле +12...+14. 17 октября ожидается похолодание в связи с прохождением холодного фронта с дождем.

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ИСТОЧНИК KP.RU