Ветер, снег и холод: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 04:16 2019-10-16T05:18:12+03:00

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МЧС и синоптики сообщают о штормовом предупреждении в Алтайском крае. 16 и 17 октября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 25-27 м/с. Также прогнозируют дожди, местами сильные, в отдельных районах с мокрым снегом. Ожидается похолодание и появление временного снежного покрова.

Несмотря на ненастье, в период с 15 по 18 октября в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

16 октября в Алтайском крае будет еще довольно тепло: +11…+16 градусов, в Барнауле +12...+14.

17 октября в крае ожидается +7...+12, в Барнауле +9...+11 с похолоданием в течение дня.

Ночью 18 октября температура в регионе опустится до 0...-5, днем до +3...+8. В Барнауле ночью будет -1...-3, днем +3...+5.

МЧС предупреждает

В пожароопасный период запрещается посещать леса и разводить костры где бы то ни было.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.

Первый снег может осложнить обстановку на дорогах. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Соблюдайте скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU