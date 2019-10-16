Занятие по профилактике рака груди пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-16T07:40:53+03:00

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В субботу, 19 октября в Алтайском краевом онкологическом диспансере пройдет очередное занятие «Школы пациентов». Оно приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком груди, который отмечается ежегодно 15 октября.

К участию приглашаются не только пациенты, перенесшие заболевание, но и все желающие, кому не безразлично собственное здоровье. Онкологи расскажут, почему люди с избыточным весом сильнее подвержены риску развития раковых опухолей, познакомят участников с основными принципами здорового питания для профилактики злокачественных новообразований, откроют секреты таинственных цифр в кодировках импортных овощей и фруктов, а также представят специальные товары для реабилитации пациенток после мастэктомии.

Желающие смогут задать врачам интересующие их вопросы о профилактике и лечении рака груди и других злокачественных опухолей.

Занятие пройдет по адресу г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 110К, лучевой корпус, 3 этаж, конференц-зал. Начало «Школы пациентов» в 10-00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU