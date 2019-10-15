Нужна помощь! На Алтае пятый день ищут пропавшую 16-летнюю девочку
10 октября пропала 16-летняя жительница Барнаула Алина Чернова. Ее поиски продолжаются уже пять дней.
Приметы девочки: плотное телосложение, рост 160-165 см, светлые длинные волосы.
В день исчезновения была одета в черные брюки, черные кроссовки и темно-синий плащ.
Волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт" необходима помощь добровольцев. Любую информацию об Алине можно сообщать по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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Девочка не вернулась домой после занятий. Обеспокоенные родители позвонили в школу, но там сказали, что на уроках она была. А вот куда пошла после уроков - не известно. Возможно, встретилась с компанией друзей на ВРЗ. К счастью, школьницу нашли живой и невредимой (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU