2019-10-15T16:43:17+03:00
Происшествия

Нужна помощь! На Алтае пятый день ищут пропавшую 16-летнюю девочку

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Пропала 16-летняя жительница Барнаула Алина ЧерноваПропала 16-летняя жительница Барнаула Алина ЧерноваФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

10 октября пропала 16-летняя жительница Барнаула Алина Чернова. Ее поиски продолжаются уже пять дней.

Приметы девочки: плотное телосложение, рост 160-165 см, светлые длинные волосы.

В день исчезновения была одета в черные брюки, черные кроссовки и темно-синий плащ.

Волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт" необходима помощь добровольцев. Любую информацию об Алине можно сообщать по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Читайте также:

В Барнауле нашли пропавшую ученицу элитной гимназии

Девочка не вернулась домой после занятий. Обеспокоенные родители позвонили в школу, но там сказали, что на уроках она была. А вот куда пошла после уроков - не известно. Возможно, встретилась с компанией друзей на ВРЗ. К счастью, школьницу нашли живой и невредимой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следствие проводит проверку после сообщений о жестокой опекунше
Барнаульский полигон бесплатно примет листву и ветки
Завод «Русская кожа» начал работать в Заринске
Мэрию Барнаула ожидает проверка прокуратуры после пожара в многоэтажке
Младенческая смертность снизилась на Алтае почти на 35%
В Бийске у пиццерии насмерть сбили женщину
Пенсионер на Алтае убил пасынка деревянным бруском
Льготная ипотека может появиться в Алтайском крае
Справедливороссы внесли предложения в бюджет Алтайского края на 2020 год
Алтайские эсеры разработали свод принципиальных подходов при формировании главного финансового документа
Первым замом главного следователя Алтайского края стал Александр Безукладников
Стали известны причины обысков в мэрии Славгорода
Более 70 возгораний сухой травы отмечено в Алтайском крае за сутки
15 октября в Барнауле простятся с главным офтальмологом Алтайского края
Солдат-срочник из Бийска погиб в Кировской области
МЧС предупреждает о сильном ветре и высокой пожароопасности на Алтае
МАЗ задавил пешехода в Барнауле
Алтайские депутаты рассмотрят законопроект бюджета на 2020 год
Алтайский медуниверситет отпразднует 65-летний юбилей в концертном зале «Сибирь»
В Алтайском крае участились случаи поломок камер фиксации нарушений ПДД
Случай заболевания корью зарегистрирован у жителя Барнаула