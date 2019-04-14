Не вернулась после уроков: в Барнауле разыскивают ученицу элитной гимназии

В Барнауле разыскивают ученицу одной из элитных гимназий: 13-летнюю Алину Солдатову.

- 13 апреля, в субботу, девочка не вернулась домой (в ориентировке, которая распространяется в сетях, указано, что она пропала 11 апреля, - прим. ред.) Обеспокоенные родители позвонили в школу, там сказали, что на занятиях она была. Но куда пошла после уроков - не известно, - сообщил "Комсомольской правде" - Барнаул" источник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, ребенок по характеру спокойный, учится средне. Cемья у девочки на первый взгляд благополучная. Тем не менее, она по каким-то причинам ранее уже уходила из дома. Опять же в ориентировке отмечено, что ранее такого за девочкой не наблюдалось.

- У нее есть компания друзей с ВРЗ. Возможно, она ушла к ним. Что эта компания из себя представляет, не известно, только примерный возраст - девочки и мальчики чуть помладше-постарше Алины. Надеемся, что криминала нет. Все за нее жутко переживают - и родные, и учителя, и одноклассники, - сказал собеседник.

Сейчас к поискам Алины подключены полиция и волонтеры "Лизы Алерт".

Приметы пропавшей (ориентировка размещена в паблике "Инцидент Барнаул"):

- на вид 16 лет, среднее телосложение, рост 154, темно-русые волосы (каре).

- была одета: спортивное черное трико, светлый плащ выше колен, розовые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Алины, просьба сообщить по телефону 02 или 9-923-641-71-08.