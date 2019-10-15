2019-10-15T16:13:48+03:00
Происшествия

Следствие проводит проверку после сообщений о жестокой опекунше

САПОЖКОВА Александра
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Жительница Заринского района издевалась на приемными детьмиЖительница Заринского района издевалась на приемными детьмиФото: Олег УКЛАДОВ
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Следственные органы проводят проверку после сообщений в СМИ об издевательствах над приемными детьми.

По данным прессы, жительница Заринского района, используя незначительные поводы для наказания, истязала несовершеннолетних детей, а также поила их психотропными препаратами.

- Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Предстоит дать юридическую оценку действиям женщины-опекуна на предмет ненадлежащего воспитания детей и причинения им нравственных и физических страданий. Также будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки, в чьи обязанности входит надзор за такими семьями, - сказали в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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Раньше в этой семье было все хорошо. Но несколько лет назад главу семейства осудили и отправили в колонию.Тут супруга начала пить и вымещать злобу на детях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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