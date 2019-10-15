2019-10-15T10:19:59+03:00
Происшествия

В Бийске у пиццерии насмерть сбили женщину

САПОЖКОВА Александра
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 14 октября в Бийске.

Как сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на местный Аварком, на улице Красноармейской у пиццерии "Траттория" на пешеходном переходе водитель "Тойота Марк" сбил женщину. Она скончалась на месте происшествия.

Очевидцы говорят, что от удар был такой силы, что пострадавшая, по разным предположениям, отлетела метров на 10 или 25. Видимо, иномарка двигалась быстрее разрешенной на участке скорости 40 километров в час.

Известно, что за рулем находился парень 1993 года рождения.

Напомним, в августе в Бийске произошло подобное ДТП. Ранним утром на улице Советской водитель на большой скорости, уходя от погони ДПС, насмерть сбил 27-летнюю Татьяну Аксендерову. Девушку разорвало на две части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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