Пенсионер на Алтае убил пасынка деревянным бруском

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-15T08:59:05+03:00

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65-летнего жителя Целинного района осудили за смерть пасынка.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, в апреле 2019 года вечером домой к пенсионеру пришел нетрезвый 37-летний пасынок.

- Молодой мужчина по отношению к родственникам вел себя агрессивно, высказывал необоснованные претензии. Во время ссоры стал наносить отчиму удары по лицу и телу. Хозяин, защищаясь, ударил пасынка деревянным бруском по голове. Через несколько часов тот скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы, - рассказали в ведомстве.

Дело расследовали по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны". Суд назначил пенсионеру 4 месяца исправительных работ с удержанием 5% из дохода.

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ИСТОЧНИК KP.RU