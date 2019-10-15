СЕГОДНЯ 08:20 2019-10-15T08:20:09+03:00

Справедливороссы внесли предложения в бюджет Алтайского края на 2020 год Фото: предоставлено пресс-службой

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Депутаты фракции "Справедливая Россия" в АКЗС сформулировали конкретные предложения в проект краевого бюджета будущего года:

1. Увеличить общий объем дотации на сбалансированность муниципальных районов и городских округов (по сравнению с 2019 годом);

2. Увеличить объем средств, направляемых на приобретение жилья детям-сиротам (по сравнению с 2019 годом);

3. Увеличить объем субсидии на реализацию проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (по сравнению с 2019 годом);

4. Предусмотреть в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае" до 2020 года средства на приобретение расходных материалов для средств с непрерывным введением инсулина (инсулиновых помп), установленных детям, больным диабетом;

5. Предусмотреть в рамках реализации государственной программы Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2014-2020 годы выделение дополнительных средств на финансирование детско-юношеских спортивных школ, а также для осуществления подготовки команды мастеров ООО КВК "Университет" для участия в соревнованиях различного уровня;

6. Увеличить объем финансирования мероприятия 1.3.12. (Проведение краевых профильных смен гражданско-патриотической направленности для обучающихся общеобразовательных организаций) государственной программы Алтайского края "Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае" на 2016-2020 годы" (по сравнению с 2019 годом);

7. Увеличить объем субсидии из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности (по сравнению с 2019 годом);

8. Индексировать заработную плату работников краевой бюджетной сферы на показатель выше уровня инфляции;

9. Индексировать социальные выплаты гражданам, предусмотренные статьей 8 проекта закона Алтайского края "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

10. Увеличить финансирование Счетной Палаты Алтайского края на 5 млн. рублей для увеличения штатной численности указанного государственного органа на 5 единиц, что необходимо для создания и функционирования эффективной системы муниципального внешнего финансового контроля, оказания методической и иной помощи органам муниципального внешнего финансового контроля и контроля за их деятельностью.

Предложения будут обсуждаться в процессе принятия закона о бюджете Алтайского края на следующий финансовый период

ИСТОЧНИК KP.RU