Алтайские эсеры разработали свод принципиальных подходов при формировании главного финансового документа

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-15T08:13:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Фракция «Справедливая Россия» а АКЗС предлагает использовать при формировании краевого и консолидированного бюджета Алтайского края пять «бюджетных правил», которые будет учитывать при формировании своей позиции по закону о бюджете.

Накануне эти правила перед губернатором Алтайского края озвучил руководитель депутатского объединения Александр Молотов:

Первое "правило" – "Концентрация ресурсов в точках роста". Сегодня и без того ограниченные ресурсы края "размазываются" тонким слоем по его территории и отраслям, что не приводит к существенным положительным сдвигам в экономике. Считаем, что ресурсы необходимо вкладывать в те отрасли, которые могут обеспечить максимальный рост производительности и увеличение количества рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. Среди точек роста, которые видит фракция: инновационное производство, туризм (в том числе медицинский), сельское хозяйство, в том числе развитие сельхозкооперации, глубокая переработка сельхозпродукции, в том числе производство органической экологически чистой продукции, мелиорация, рыбоводство и др.

Второе "правило" – "Проектный принцип формирования бюджета должен быть не самоцелью, а способом обеспечения эффективной и прозрачной консолидации и последующего расходования бюджетных средств". Необходимо, чтобы важнейшим индикатором эффективности госпрограмм было не освоение выделенных средств и не реализация запланированных мероприятий программы, а достижение поставленных целей (при этом сами цели должны быть корректны, осязаемы, достижимы и по возможности неизменны на всем протяжении действия госпрограммы).

Третье "правило" – "Тратить деньги на привлечение бОльших денег, а также на создание действенных механизмов, позволяющих в дальнейшем обеспечить экономию бюджетных средств". Он предполагает выделение бОльших средств на софинансирование федеральных проектов, что позволит более эффективно привлекать федеральные деньги. Необходимо также направить средства на проекты, которые позволят в дальнейшем существенно сократить траты бюджетных средств. В частности, выстроить эффективную систему контроля за качеством угля, направляемого в муниципалитеты края. Одна только эта мера даст возможность пресечь серьезные злоупотребления в системе ЖКХ и сохранить сотни миллионов рублей бюджетных средств. То же самое касается необходимости выделения дополнительных средств на деятельность Счетной Палаты АК и создание действенной и эффективной системы муниципального внешнего финансового контроля – уверен, что те несколько десятков миллионов рублей, которые нужно потратить на это, позволят в итоге сэкономить сотни миллионов средств краевого и местных бюджетов.

Четвертое "правило" – "Не забирать у людей, а давать им". Использование при формировании бюджета данного принципа обеспечит повышение покупательной способности и благоприятно скажется на региональной экономике, а также (опосредованно) на наполнении краевого и местных бюджетов. Во-первых, необходимо серьезно повысить реальные зарплаты "бюджетников" (повышая при этом оклады и не трогая надбавки и стимулирующие выплаты). В частности, необходимо существенно повысить зарплаты преподавателей ССУЗов (молодые преподаватели там зачастую получают 6500 рублей). Это позволит сохранить педагогические кадры заведений, которые готовят специалистов для реального сектора региональной экономики. Во-вторых, нужно отказаться от дальнейшего повышения налоговой нагрузки на людей и юридические лица, которая, считаем, сейчас и так чрезмерна (в частности, использовать максимально низкие возможные ставки при исчислении налога на недвижимость по кадастровой стоимости).

Пятое "правило": "Сделать краевой бюджет по-настоящему открытым – как в части его формирования, так и в части его исполнения". К сожалению, экспертное сообщество и депутаты практически не участвуют в обсуждении краевого бюджета на стадии его разработки (максимум, что имеет место быть – это включение в КАИП и другие программы тех или иных отдельных объектов или мероприятий по предложению депутатов). Все подключаются к обсуждению краевого бюджета, когда он уже внесен в АКЗС и (самое главное), по сути, уже согласован с федеральным Минфином, поэтому внесение каких-либо значительных изменений в него уже по определению невозможно. Мы же предлагаем проведение масштабного обсуждения именно концепции бюджета – как краевого, так и консолидированного. В таком обсуждении должны принимать участие представители экспертного сообщества, общественности, депутатский корпус. В этом случае, сам проект бюджета, с одной стороны, будет более цельным, сбалансированным, отвечающим интересам разных субъектов, а с другой стороны, еще на стадии его разработки будут сняты многие вопросы и замечания, которые сейчас возникают только на стадии принятия, а то и исполнения бюджета и которые зачастую приводят к значительным трудностям при его прохождении через АКЗС и последующем исполнении. При этом необходимо ежегодно в формате четкого плана увязывать Стратегию развития Алтайского края с концепцией бюджета на следующий год и плановый период и стараться максимально придерживаться этого плана.

ИСТОЧНИК KP.RU