Солдат-срочник из Бийска погиб в Кировской области

СЕГОДНЯ 04:44 2019-10-15T04:46:22+03:00

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В воинской части в посёлке Мирный Кировской области погиб солдат-срочник. В группе Совета солдатских матерей в соцсетях сообщается, что он был из Бийска. В самой части сейчас идут «проверки и шмон».

Издание fedpress.ru пишет, что на солдата упала стрела крана. По информации кировского активиста Валерия Семенищева, крановщик якобы работал в воинской части без допуска.

В военном следственном отделе СК РФ по Кировскому гарнизону отказались от комментариев по поводу гибели военнослужащего.

Напомним, в январе 2018 года на Алтае тоже произошел трагический случай в военной части - 18-летний солдат-срочник сгорел заживо во время учений. Он запутался в спальнике и не смог вовремя выбраться из горящей палатки. С 85% ожогами тела солдат был доставлен в медучреждение, где, не приходя в сознание, скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU