2019-10-14T12:33:40+03:00
Общество

В Алтайском крае участились случаи поломок камер фиксации нарушений ПДД

Юлия ЕВГРАФОВА
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Комплексы фото- и видеофиксации на алтайских дорогах водители стали чаще ломать и уничтожать, сообщает пресс-служба регионального ГУВД.

Так в регионе работает 60 стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Так же на 39 участках со сложной оперативной обстановкой размещены антивандальные комплексы.

Как отметили специалисты, в большинстве случаев от рук вандалов страдают системы, фиксирующие превышения установленного скоростного режима. Поэтому в ГИБДД водителям напоминают, что они несут ответственность за повреждение чужого имущества.

К слову, в Госавтоинспекция края также добавили, что все стационарные и передвижные комплексы автоматической фото– и видеофиксации принадлежат КГКУ «Алтайавтодор». А в ГИБДД ведут работу исключительно по вынесению постановлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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