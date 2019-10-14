Барнаульского блогера обвинили в вандализме за изрисованный тротуар
Неизвестные изрисовали новый тротуар в Барнауле – на площади Сахарова, у ЦУМа, медуниверситета и корпуса АГУ на Димитрова появились трафаретные надписи, вроде тех, что открыто используют наркоторговцы для найма закладчиков.
Однако ведут они на Инстаграм местного жителя, который, возможно, таким образом пытается увеличить число подписчиков. Об этом сообщает «Unusual Crimes Barnaul».
- Упорно находятся люди, которые хотят продолжать жить в разрухе, - сообщается в паблике. - И уж не знаю, сам Серёжка это рисует или же нанял кого-то, только этой бездарной мазнёй ты плюнул в лицо каждому горожанину. Если твоя черепная коробка ещё хоть немного сохранила остатки междуушного ганглия, то ты отмоешь это с улиц. И публично извинишься перед городом. Хотя сомневаюсь, что ты на такое способен. Ты можешь делать только пафосные видосы, смысла в которых нет.
- На что расчет-то? Что кто-то остановится и судорожно начнет в кнопки тыкать, искать, и что же это такое? Фигня... лично мне лень, да и просто не интересно. Даже сейчас, пройдя по вашей ссылке, и нежно поцеловав замочек на закрытой странице (а собственно реклама тогда зачем?) мне все так же лень и не интересно дальше... так что полностью поддерживаю, тряпку в зубы и пусть отмывает, - пишет одна из читательниц сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU