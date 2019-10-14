Барнаульского блогера обвинили в вандализме за изрисованный тротуар

СЕГОДНЯ 04:56 2019-10-14T04:56:45+03:00

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Неизвестные изрисовали новый тротуар в Барнауле – на площади Сахарова, у ЦУМа, медуниверситета и корпуса АГУ на Димитрова появились трафаретные надписи, вроде тех, что открыто используют наркоторговцы для найма закладчиков.

u_crimes_brn Как же сильно преобразился наш город за лето.

Однако ведут они на Инстаграм местного жителя, который, возможно, таким образом пытается увеличить число подписчиков. Об этом сообщает «Unusual Crimes Barnaul».

- Упорно находятся люди, которые хотят продолжать жить в разрухе, - сообщается в паблике. - И уж не знаю, сам Серёжка это рисует или же нанял кого-то, только этой бездарной мазнёй ты плюнул в лицо каждому горожанину. Если твоя черепная коробка ещё хоть немного сохранила остатки междуушного ганглия, то ты отмоешь это с улиц. И публично извинишься перед городом. Хотя сомневаюсь, что ты на такое способен. Ты можешь делать только пафосные видосы, смысла в которых нет.

- На что расчет-то? Что кто-то остановится и судорожно начнет в кнопки тыкать, искать, и что же это такое? Фигня... лично мне лень, да и просто не интересно. Даже сейчас, пройдя по вашей ссылке, и нежно поцеловав замочек на закрытой странице (а собственно реклама тогда зачем?) мне все так же лень и не интересно дальше... так что полностью поддерживаю, тряпку в зубы и пусть отмывает, - пишет одна из читательниц сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU