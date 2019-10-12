Вторая Жасминная. Барнаульцы незаконно перегородили дорогу в лес

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-12T17:52:53+03:00

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Жители барнаульского поселка Власиха перекрыли общий проезд в лес, установив железные ворота. Скорее всего, у них не было на это разрешения. Об инциденте сообщили возмущенные местные жители в группе Barnaul 22.

Ворота установили в районе дома на 1-м Садовом переулке, 22. На них есть щеколда, но висит замок, мешающий ее открыть. «Мы пришли в администрацию, написали заявление. С этого момента прошло две недели, результатов никаких. Ворота так и стоят, а вчера на них еще и замок повесили», - рассказали власихинцы.

Перекрыли проезд в лес без разрешения (Barnaul22).Автор видео: Александр Резцов

По закону у властей есть месяц дней на то, чтобы дать ответ на обращение жителей. Если в ситуации усмотрят нарушение законодательства, тех, кто установил сооружение, заставят его ликвидировать.

В комментариях некоторые горожане засомневались, общий ли это проход, а не чья-то собственность. Согласно картам города, около вышеуказанного дома отмечен свободный участок, а за ним действительно расположен лес.

Ранее аналогичная ситуация с перекрытием проезда происходила на ул. Жасминной в поселке Солнечная Поляна. Люди вели многолетнюю войну с большегрузами, которые обруливали Павловский тракт по их улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU