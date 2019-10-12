2019-10-12T15:47:35+03:00
Экономика

Алтайский митрополит освятил завод «Русская кожа»

Новое предприятие Заринска откроется в ближайшее время
Анастасия Корягина
Поделиться:
Алтайский митрополит Сергий служит на кожевенном заводе в Заринске. Фото: altai-eparhia.ruАлтайский митрополит Сергий служит на кожевенном заводе в Заринске. Фото: altai-eparhia.ru
Изменить размер текста:

11 октября алтайский митрополит Сергий сослужил чин освящения предприятия «Русская кожа» в Заринске. Официальное открытие завода запланировано на 15 октября, сообщает городская газета «Новое время».

На заводе уже работают 58 сотрудников. Будущие работники стажируются на предприятии в Рязани, а также проходят дистанционное обучение в рамках корпоративного университета группы «Русская кожа», рассказали в компании.

Предприятие должны были запустить 2017 года, но сроки по разным причинам несколько раз откладывались. С декабря 2018 года на заводе ведутся работы по пуско-наладке различных систем, отработка режимов работы. По данным компании, персонал завода проводит подготовку сырья и маршрутов транспортировки продукции в различные точки доставки.

Всего на строительство завода понадобилось 2,1 млрд рублей. Изначально планировалось, что в предпритие придется вложить максимум 1,6 млрд. Предприятие будет перерабатывать 600 тонн сырых шкур в месяц, а объем выпуска кожевенных материалов составит 1 млн кв. м в месяц.

Читайте также:

«Русская кожа» перенесла ввод в эксплуатацию своего завода на Алтае (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Найден пропавший без вести в декабре житель Новоалтайска
В Алтайском крае будут судить мужчину за попытку сжечь жену
На Алтае произошло очередное землетрясение
«Славгородскому насильнику» предъявили обвинение
Барнаулец разбился после падения из окна многоэтажки
В барнаульской «Ленте» женщина пыталась соблазнить охранника в неоплаченных колготках
Барнаулец предложил построить красивую интерактивную башню на набережной
Детсад-ясли в жилом квартале 2009а Барнаула достроят к концу декабря
Во Власихе после скандала с могилами придумали увольнение смотрителя кладбища
В Барнауле Старый мост закроют на два года из-за ремонта
Boeing с треснувшим стеклом вторые сутки не может вылететь из Барнаула
В Заринске оборудовали хореографический класс благодаря программе «Стальное дерево»
Обустроить памятники и поднять зарплаты: какие предложения внесут в бюджет Алтайского края на 2020 год
Из-за высокой пожароопасности на Алтае объявили штормовое предупреждение
Микробиологический ликбез: вездесущие стафилококки
Выбрать любимое кресло в самолете просто!
В Барнауле пройдет социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!»
Алтайская прокуратура наказала районную администрацию за незаконное введение режима ЧС
Львы сыграли в футбол
В мэрии Славгорода провели обыски и изъяли документы
Крутая отмазка. Выпивший водитель алтайского автобуса заявил, что перепутал пиво с кофе