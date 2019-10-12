Алтайский митрополит освятил завод «Русская кожа»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-12T15:47:35+03:00

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11 октября алтайский митрополит Сергий сослужил чин освящения предприятия «Русская кожа» в Заринске. Официальное открытие завода запланировано на 15 октября, сообщает городская газета «Новое время».

На заводе уже работают 58 сотрудников. Будущие работники стажируются на предприятии в Рязани, а также проходят дистанционное обучение в рамках корпоративного университета группы «Русская кожа», рассказали в компании.

Предприятие должны были запустить 2017 года, но сроки по разным причинам несколько раз откладывались. С декабря 2018 года на заводе ведутся работы по пуско-наладке различных систем, отработка режимов работы. По данным компании, персонал завода проводит подготовку сырья и маршрутов транспортировки продукции в различные точки доставки.

Всего на строительство завода понадобилось 2,1 млрд рублей. Изначально планировалось, что в предпритие придется вложить максимум 1,6 млрд. Предприятие будет перерабатывать 600 тонн сырых шкур в месяц, а объем выпуска кожевенных материалов составит 1 млн кв. м в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU