2019-01-22T09:50:42+03:00
Экономика

«Русская кожа» перенесла ввод в эксплуатацию своего завода на Алтае

САПОЖКОВА Александра
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«Русская кожа» перенесла ввод в эксплуатацию завода в алтайском Заринске на весну-лето 2019 года. Об этом «Коммерсанту» рассказал председатель совета директоров группы компаний Игорь Сурин. Ранее предполагалось, что предприятие начнет работать в 2017 году, потом в декабре 2018 года.

- Причиной переноса стали продолжительные работы по монтажу систем водоподготовки и очистки. В проект были внесены изменения, которые позволят улучшить работу с учетом новых разработок,- сказал Сурин.

Еще одна причина - климатические условия Алтайского края. По словам Сурина, погода вносит серьезные ограничения в проведения многих видов работ, что и не позволяет завершить их в назначенные сроки.

Завод строят на участке 4,5 га, инвестиции в строительство превышают 1,6 млрд руб. Мощность предприятия составит 600 т сырых шкур в месяц. Продукцию будут поставлять на отечественный рынок и экспортировать в Азию (для изготовления галантереи, обуви, автомобильных интерьеров, мебели и т.д.) Открытия производства на Алтае ждет, в частности, крупнейший в стране производитель обуви - «Обувь России» в Новосибирской области.

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