В Барнауле женщина выпала с 13 этажа и разбилась насмерть

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-22T12:49:07+03:00

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Женщина в нижнем белье выпала из окна многоэтажки, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам участников сообщества, ЧП произошло по адресу Власихинская, 152а. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимы с жизнью. На месте работает полиция.

В Следственном управлении СК по краю, сообщили что умершая - 1972 года рождения. Она выпала с 13 этажа своей квартиры. Но, по словам соседей, эту женщину они не знают. По адресу Власихинская, 152а она якобы не проживает.

Сейчас следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято решение.

Местные жители сообщили, что происшествие случилось еще ночью. Но женщина до утра лежала не прикрытой.

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По словам очевидцев, при мужчине был паспорт. По неподтвержденной информации, погибшему 40 лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU