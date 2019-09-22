2019-09-22T12:49:07+03:00
Происшествия

В Барнауле женщина выпала с 13 этажа и разбилась насмерть

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Женщина в нижнем белье выпала из окна многоэтажки, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам участников сообщества, ЧП произошло по адресу Власихинская, 152а. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимы с жизнью. На месте работает полиция.

В Следственном управлении СК по краю, сообщили что умершая - 1972 года рождения. Она выпала с 13 этажа своей квартиры. Но, по словам соседей, эту женщину они не знают. По адресу Власихинская, 152а она якобы не проживает.

Сейчас следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято решение.

Местные жители сообщили, что происшествие случилось еще ночью. Но женщина до утра лежала не прикрытой.

Читайте также:

Мужчина выпал с окна девятиэтажки в Бийске

По словам очевидцев, при мужчине был паспорт. По неподтвержденной информации, погибшему 40 лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает жителей Алтайского края о сильном ветре и грозе
Андрей Разин поблагодарил барнаульцев за то, что дождались дискотеку 80-90-х
В ужасной аварии на Алтае пострадали трое взрослых и 13-летняя девочка
В Барнауле за 20 млн рублей продают коттедж в бору с виноградником
В Барнауле завершается подготовка к новому отопительному сезону
Нового президента выберут в Союзе риэлторов на Алтае
Блоки помешали барнаульским пожарным подъехать к дому
В Барнауле владельца автобуса накажут за громкую рекламу
Рубцовцанина осудят за оскорбление сотрудника Росгвардии
День ходьбы состоится на барнаульской «Трассе здоровья»
В Барнауле судят банду угонщиков красных авто
В Барнауле отключат холодную воду
Детский омбудсмен прокомментировал самоубийство на Алтае
На барнаульской остановке спецмашина ушла под землю
Барнаульцев приглашают на добровольный субботник
В Барнауле задержали лидеров групп кредитных мошенников