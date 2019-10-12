В барнаульской «Ленте» женщина пыталась соблазнить охранника в неоплаченных колготках

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-12T07:34:33+03:00

Дама решила, что если она наденет на себя товар, то сможет выйти из магазина без проблем

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В барнаульском гипермаркете «Лента» на Павловском тракте, 156 женщина пыталась похитить колготки. Об этом сообщил очевидец в паблике «Инцидент Барнаул». Дама надела их в примерочной и попыталась выйти, но, судя по всему, сработали рамки.

«Мадам вынесла на себе колготки из «старой Ленты». Далее попыталась засунуть в карман охранника взятку в размере 100 рублей. После отказа брать взятку начала утверждать, что охранник ее соблазнял», - рассказал очевидец событий по имени Егор.

Охранник не стал брать деньги и вызвал на место происшествия «Росгвардию». В комнате досмотра, по словам свидетелей, женщина целенаправленно разделась догола - видимо, пытаясь соблазнить и правоохранителей.

Если женщина попалась впервые, ее должны оштрафовать за мелкое хищение административно. Как известно, колготки нельзя вернуть в магазин после использования, так что ей придется оставить их себе и заплатить. А вот если это не первый случай, за рецидив могут назначить наказание и по уголовной статье.

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ИСТОЧНИК KP.RU