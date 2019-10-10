Бийчанин разменял в зоомагазине игрушечные деньги

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-10T08:17:48+03:00

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Сотрудница магазина по продаже животных, расположенного в центре Бийска, рассказала, что пострадала от мошенника. 66-летняя женщина разменяла ему деньги - переданные ей купюры оказались фальшивкой.

Пенсионерка рассказала полицейским, что к ней в зоологический отдел зашел молодой человек. Он огляделся, порассматривал птиц и грызунов, затем подошел к продавцу и попросил разменять несколько купюр на одну пятитысячную. Потерпевшая согласилась. Уже после того, как парень ушел, она обнаружила, что на банкнотах вместо рублей написано "дубли".

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемого уже установили - им оказался 24-летний молодой человек, который уже проворачивал аналогичные "приколы".

Разыскивается: мужчина, на вид 20-25 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в голубую рубашку и темно-синие джинсы. Гражданам, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, следует сообщить в полицию по телефонам 8 (3854) 39-41-52, 39-40-52 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU