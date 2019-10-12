2019-10-12T05:50:56+03:00
Общество

Барнаулец предложил построить красивую интерактивную башню на Барнаульской набережной

Мужчина считает, что образ барнаульской набережной не закончен
Анастасия Корягина
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Идея со строительством башни на барнаульской набережной Фото: Вячеслав Захлебный.Идея со строительством башни на барнаульской набережной Фото: Вячеслав Захлебный.
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Житель Барнаула предложил построить красивую башню в конце городской набережной. Об этом мужчина сообщил порталу Barnaul22. Он вдохновился Оренбургом, где как раз есть башня с часами, из окон которой выглядывают фигурки людей, связанных с городом.

«Горожане, доходя до конца набережной, упираются в тупик. Создается впечатление, будто ее не достроили», - считает барнаулец Вячеслав Захлебный.

«Посещая город Оренбург, всегда любуюсь их достопримечательностью - башней на ул. Советской. Она находится в самом сердце города на пешеходной улице и является центром притяжения горожан и туристов. Каждый час в окошках появляются фигурки местных знаменитостей и приветствуют людей», - рассказал барнаулец.

Он «построил» в программе аналогичную башню в конце барнаульский набережной и спросил у горожан их мнения на этот счет.

«В окошках нашей башни могли бы мелькать Демидов Акинфий Никитич и Иван Иванович Ползунов - наши знаменитые предки, которые дали толчок развитию промышленности Алтая и России; Евдокимов Михаил Сергеевич и Валерий Сергеевич Золотухин; гордость нашего спорта Алексей Смертин и Сергей Шубенков. Флаг с гербом города Барнаула может гордо реять над башней», - мечтает Вячеслав Захлебный.

Барнаулец надеется, что городской комитет по строительству и архитектуре города «из сказки сделает быль».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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